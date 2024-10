Börse Zürich in Rot: SLI präsentiert sich mittags schwächer

Aktuell ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SLI sinkt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,25 Prozent auf 1 978,18 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,066 Prozent fester bei 1 984,43 Punkten in den Handel, nach 1 983,12 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 990,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 977,24 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 1,45 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.09.2024, betrug der SLI-Kurs 1 950,44 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, lag der SLI bei 1 981,20 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, bei 1 618,28 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,17 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 0,82 Prozent auf 38,24 CHF), Swatch (I) (+ 0,71 Prozent auf 176,10 CHF), Alcon (+ 0,25 Prozent auf 81,78 CHF), SGS SA (+ 0,21 Prozent auf 93,96 CHF) und Logitech (+ 0,19 Prozent auf 71,94 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ams-OSRAM (-1,73 Prozent auf 10,23 CHF), Kühne + Nagel International (-1,27 Prozent auf 217,60 CHF), Straumann (-1,09 Prozent auf 126,65 CHF), Sika (-1,04 Prozent auf 248,10 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,98 Prozent auf 48,62 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 667 253 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 237,047 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

2024 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Adecco SA-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

