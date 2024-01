Börse Zürich in Rot: SMI beginnt Freitagshandel mit Verlusten

Am Freitag sinkt der SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,19 Prozent auf 11 203,09 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,289 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,454 Prozent auf 11 173,36 Punkte an der Kurstafel, nach 11 224,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 161,10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 204,63 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,016 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 05.12.2023, bei 10 964,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, lag der SMI bei 10 783,15 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 05.01.2023, den Stand von 11 057,39 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Novartis (+ 0,61 Prozent auf 90,39 CHF), Roche (+ 0,57 Prozent auf 255,80 CHF), Zurich Insurance (+ 0,16) Prozent auf 439,20 CHF), Nestlé (-0,03 Prozent auf 98,74 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,10 Prozent auf 301,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Partners Group (-1,58 Prozent auf 1 149,00 CHF), Sika (-1,28 Prozent auf 254,20 CHF), Sonova (-1,23 Prozent auf 264,10 CHF), Richemont (-1,20 Prozent auf 111,15 CHF) und Lonza (-1,14 Prozent auf 346,60 CHF) unter Druck.

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 231 840 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 276,075 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at