STOXX-Handel im Fokus 14.10.2025 09:29:39

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Der STOXX 50 setzt am Dienstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,84 Prozent leichter bei 4 680,39 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,301 Prozent auf 4 705,74 Punkte an der Kurstafel, nach 4 719,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 677,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 705,74 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 4 567,56 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 14.07.2025, den Wert von 4 521,17 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 14.10.2024, bei 4 515,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 7,87 Prozent. 4 826,72 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Unilever (+ 1,18 Prozent auf 45,29 GBP), National Grid (+ 0,87 Prozent auf 11,05 GBP), RELX (+ 0,71 Prozent auf 34,24 GBP), Nestlé (+ 0,68 Prozent auf 75,81 CHF) und Diageo (+ 0,56 Prozent auf 18,08 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-2,74 Prozent auf 239,35 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,97 Prozent auf 5,37 EUR), BP (-1,54 Prozent auf 4,16 GBP), Rio Tinto (-1,42 Prozent auf 50,10 GBP) und Rheinmetall (-1,41 Prozent auf 1 853,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 621 350 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 315,468 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,39 erwartet. Mit 6,90 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

03.10.25 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 BP Neutral UBS AG
25.09.25 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.09.25 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ASML NV 832,80 -1,86% ASML NV
BNP Paribas S.A. 75,48 0,47% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 4,77 -2,24% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 20,60 0,00% Diageo plc
HSBC Holdings plc 11,30 -1,05% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,48 1,20% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 12,60 0,00% National Grid plc
Nestlé SA (Nestle) 80,40 -0,52% Nestlé SA (Nestle)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 39,24 1,03% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 841,50 -1,71% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 57,34 -2,83% Rio Tinto plc
Siemens AG 239,55 -2,82% Siemens AG
Unilever plc 52,20 0,58% Unilever plc

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 682,43 -0,79%

Börse aktuell - Live Ticker

US-Banken geben Startschuss für Berichtssaison: ATX gibt deutlich nach -- DAX ebenfalls mit Verlusten -- Börsen in Asien schwach - Japan rutscht überproportional ab
Am heimischen Aktienmarkt prägt am Dienstag Zurückhaltung den Handel. Der DAX zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ebenfalls schwächer. Auch an den Börsen in Asien zeigt sich am Dienstag ebenfalls eine schwache Entwicklung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

