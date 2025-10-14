BP Aktie
Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter
Um 09:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,84 Prozent leichter bei 4 680,39 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,301 Prozent auf 4 705,74 Punkte an der Kurstafel, nach 4 719,93 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 677,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 705,74 Zählern.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 4 567,56 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 14.07.2025, den Wert von 4 521,17 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 14.10.2024, bei 4 515,12 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 7,87 Prozent. 4 826,72 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
STOXX 50-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Unilever (+ 1,18 Prozent auf 45,29 GBP), National Grid (+ 0,87 Prozent auf 11,05 GBP), RELX (+ 0,71 Prozent auf 34,24 GBP), Nestlé (+ 0,68 Prozent auf 75,81 CHF) und Diageo (+ 0,56 Prozent auf 18,08 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-2,74 Prozent auf 239,35 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,97 Prozent auf 5,37 EUR), BP (-1,54 Prozent auf 4,16 GBP), Rio Tinto (-1,42 Prozent auf 50,10 GBP) und Rheinmetall (-1,41 Prozent auf 1 853,00 EUR).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 621 350 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 315,468 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,39 erwartet. Mit 6,90 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Analysen zu BP plc (British Petrol)mehr Analysen
|03.10.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|BP Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|832,80
|-1,86%
|BNP Paribas S.A.
|75,48
|0,47%
|BP plc (British Petrol)
|4,77
|-2,24%
|Diageo plc
|20,60
|0,00%
|HSBC Holdings plc
|11,30
|-1,05%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,48
|1,20%
|National Grid plc
|12,60
|0,00%
|Nestlé SA (Nestle)
|80,40
|-0,52%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|39,24
|1,03%
|Rheinmetall AG
|1 841,50
|-1,71%
|Rio Tinto plc
|57,34
|-2,83%
|Siemens AG
|239,55
|-2,82%
|Unilever plc
|52,20
|0,58%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 682,43
|-0,79%
