Börse Zürich in Rot: SMI gibt nachmittags nach

Der SMI bewegt sich am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain.

Um 15:42 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,42 Prozent auf 11 992,49 Punkte an der SMI-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,419 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,002 Prozent schwächer bei 12 042,54 Punkten, nach 12 042,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 943,70 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 057,88 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,096 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, einen Stand von 12 188,73 Punkten auf. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 18.06.2024, einen Stand von 12 046,61 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.09.2023, bei 11 090,61 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,36 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern registriert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Roche (+ 0,75 Prozent auf 268,20 CHF), Novartis (+ 0,05 Prozent auf 98,08 CHF), Holcim (+ 0,05 Prozent auf 82,76 CHF), Logitech (-0,03 Prozent auf 73,50 CHF) und Swiss Re (-0,35 Prozent auf 115,45 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Sonova (-2,12 Prozent auf 295,50 CHF), Alcon (-1,81 Prozent auf 81,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,46 Prozent auf 242,80 CHF), Lonza (-1,45 Prozent auf 531,60 CHF) und Givaudan (-1,43 Prozent auf 4 473,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 684 927 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI mit 237,435 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,52 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at