Börse Zürich in Rot: SMI liegt am Mittag im Minus

Am Montag geht es im SMI um 12:10 Uhr via SIX um 0,12 Prozent auf 11 001,33 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,239 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,217 Prozent auf 10 990,89 Punkte an der Kurstafel, nach 11 014,76 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 11 068,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 986,64 Punkten lag.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 25.08.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 956,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 11 221,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 23.09.2022, einen Wert von 10 137,78 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 0,207 Prozent zu. Bei 11 616,37 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 10 395,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 0,79 Prozent auf 58,50 CHF), Swiss Re (+ 0,64 Prozent auf 94,74 CHF), Roche (+ 0,62 Prozent auf 250,95 CHF), Lonza (+ 0,52 Prozent auf 428,50 CHF) und Nestlé (+ 0,22 Prozent auf 107,14 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Givaudan (-2,22 Prozent auf 2 901,00 CHF), Logitech (-2,09 Prozent auf 62,72 CHF), Sika (-1,99 Prozent auf 232,00 CHF), Richemont (-1,58 Prozent auf 115,20 CHF) und Partners Group (-1,08 Prozent auf 1 010,50 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 284 719 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 286,228 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

