Börse Zürich in Rot: SMI verbucht mittags Abschläge

Am Donnerstag tendiert der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,55 Prozent leichter bei 11 271,49 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,305 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,607 Prozent auf 11 264,59 Punkte an der Kurstafel, nach 11 333,38 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 11 295,47 Punkte, das Tagestief hingegen 11 219,05 Zähler.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,841 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der SMI mit 11 137,79 Punkten gehandelt. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 01.11.2023, mit 10 503,89 Punkten bewertet. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 01.02.2023, mit 11 200,93 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 0,906 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 473,57 Punkten. Bei 11 088,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Lonza (+ 1,37 Prozent auf 430,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,23 Prozent auf 37,14 CHF), Novartis (+ 0,98) Prozent auf 90,28 CHF), Geberit (+ 0,44 Prozent auf 502,40 CHF) und Sonova (+ 0,43 Prozent auf 278,90 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Roche (-3,76 Prozent auf 237,80 CHF), UBS (-1,58 Prozent auf 25,58 CHF), Zurich Insurance (-0,91 Prozent auf 435,10 CHF), Alcon (-0,79 Prozent auf 64,92 CHF) und Holcim (-0,73 Prozent auf 65,68 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 266 448 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 274,794 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,95 zu Buche schlagen. Mit 6,40 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

