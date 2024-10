Börse Zürich in Rot: SPI beginnt Handel mit Verlusten

Am Dienstag verliert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,78 Prozent auf 15 917,23 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,159 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,601 Prozent auf 15 946,13 Punkte an der Kurstafel, nach 16 042,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 15 908,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 946,13 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 826,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2024, betrug der SPI-Kurs 16 058,11 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Stand von 14 162,69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,25 Prozent aufwärts. Bei 16 557,98 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Relief Therapeutics (+ 8,47 Prozent auf 3,20 CHF), GAM (+ 3,00 Prozent auf 0,17 CHF), StarragTornos (+ 1,42 Prozent auf 42,80 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 1,34 Prozent auf 22,70 CHF) und Accelleron Industries (+ 1,30 Prozent auf 45,12 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Curatis (-8,46 Prozent auf 8,22 CHF), HOCHDORF (-6,15 Prozent auf 0,61 CHF), Swatch (I) (-4,08 Prozent auf 183,30 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (-3,60 Prozent auf 74,90 CHF) und Richemont (-3,60 Prozent auf 128,70 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 431 771 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,219 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

2025 weist die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,75 Prozent bei der CPH Group-Aktie zu erwarten.

