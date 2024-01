Börse Zürich in Rot: SPI legt den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag notiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,15 Prozent schwächer bei 14 567,49 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,959 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,363 Prozent auf 14 536,76 Punkte an der Kurstafel, nach 14 589,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 14 514,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 581,23 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,357 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Wert von 14 581,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, wies der SPI einen Wert von 13 624,30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, betrug der SPI-Kurs 14 624,27 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,016 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 14 743,38 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Spexis (+ 22,30 Prozent auf 0,34 CHF), Addex Therapeutics (+ 13,67 Prozent auf 0,07 CHF), Givaudan (+ 7,15 Prozent auf 3 554,00 CHF), Idorsia (+ 6,03 Prozent auf 1,37 CHF) und Adval Tech (+ 1,98 Prozent auf 103,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Kinarus (-20,00 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (-7,86 Prozent auf 0,06 CHF), Aluflexpack (-6,82 Prozent auf 7,92 CHF), Montana Aerospace (-6,14 Prozent auf 16,52 CHF) und Emmi (-5,76 Prozent auf 900,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 37 987 668 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 264,238 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Die Orascom Development-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die OC Oerlikon-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

