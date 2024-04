Börse Zürich in Rot: SPI nachmittags in Rot

Der SPI notiert am dritten Tag der Woche im negativen Bereich.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,71 Prozent schwächer bei 15 066,96 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,908 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,371 Prozent fester bei 15 230,43 Punkten in den Handel, nach 15 174,13 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 15 232,65 Punkte, das Tagestief hingegen 15 041,34 Zähler.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,689 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 15 219,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.01.2024, wurde der SPI mit 14 652,96 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, einen Wert von 14 648,06 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,41 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 480,85 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 18,05 Prozent auf 7,39 CHF), Barry Callebaut (+ 9,84 Prozent auf 1 351,00 CHF), Spexis (+ 8,70 Prozent auf 0,06 CHF), MCH (+ 2,78 Prozent auf 5,18 CHF) und BVZ (+ 2,58 Prozent auf 995,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Addex Therapeutics (-8,78 Prozent auf 0,19 CHF), DocMorris (-8,02 Prozent auf 85,45 CHF), mobilezone (-7,23 Prozent auf 13,60 CHF), Idorsia (-6,13 Prozent auf 2,45 CHF) und HOCHDORF (-4,02 Prozent auf 4,78 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 65 488 505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 248,881 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,30 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

