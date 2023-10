Börse Zürich in Rot: SPI präsentiert sich zum Start leichter

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Morgen.

Am Donnerstag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 1,04 Prozent leichter bei 13 482,15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,825 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,808 Prozent leichter bei 13 514,28 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 624,30 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 13 514,28 Punkte, das Tagestief hingegen 13 482,15 Zähler.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,746 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 26.09.2023, mit 14 349,29 Punkten bewertet. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 26.07.2023, den Stand von 14 756,76 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 26.10.2022, den Stand von 13 823,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 verlor der Index bereits um 4,00 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 15 314,62 Punkte. Bei 13 451,76 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit HOCHDORF (+ 6,25 Prozent auf 20,40 CHF), ONE swiss bank (+ 3,76 Prozent auf 2,76 CHF), Molecular Partners (+ 2,87 Prozent auf 3,59 CHF), ObsEva (+ 2,22 Prozent auf 0,05 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 1,89 Prozent auf 12,94 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ams (-4,67 Prozent auf 3,25 CHF), Alcon (-3,78 Prozent auf 62,18 CHF), Sandoz (-3,59 Prozent auf 24,84 CHF), Tornos SA (-3,52 Prozent auf 5,48 CHF) und VAT (-3,02 Prozent auf 314,90 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 730 385 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 267,909 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at