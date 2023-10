Börse Zürich in Rot: SPI verliert zum Start

Der SPI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitagmorgen in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,01 Prozent auf 14 117,97 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,880 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,127 Prozent höher bei 14 137,09 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 119,10 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 117,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 146,29 Einheiten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht sank der SPI bereits um 1,83 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 06.09.2023, mit 14 425,06 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 482,25 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2022, den Wert von 13 317,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,524 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 15 314,62 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 616,90 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Sandoz (+ 3,82 Prozent auf 25,28 CHF), Idorsia (+ 3,63 Prozent auf 2,34 CHF), Arbonia (+ 2,97 Prozent auf 7,98 CHF), V-Zug (+ 2,56 Prozent auf 60,00 CHF) und Peach Property Group (+ 2,33 Prozent auf 12,32 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Talenthouse (-32,65 Prozent auf 0,01 CHF), Spexis (-9,52 Prozent auf 0,19 CHF), Molecular Partners (-6,23 Prozent auf 3,69 CHF), GAM (-5,68 Prozent auf 0,42 CHF) und Kudelski (-4,89 Prozent auf 1,46 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI sticht die ARYZTA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 813 406 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 276,300 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Achiko-Aktie weist mit 0,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at