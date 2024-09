Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Am Freitag bewegte sich der SPI via SIX schlussendlich 1,10 Prozent schwächer bei 15 893,12 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,139 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,246 Prozent auf 16 029,71 Punkte an der Kurstafel, nach 16 069,18 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 16 051,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 883,60 Punkten lag.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,229 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 20.08.2024, einen Stand von 16 289,49 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 20.06.2024, den Stand von 16 118,07 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 20.09.2023, einen Stand von 14 646,43 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 9,08 Prozent. Bei 16 557,98 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Calida (+ 16,97 Prozent auf 32,40 CHF), Relief Therapeutics (+ 13,11 Prozent auf 2,33 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 8,95 Prozent auf 8,40 CHF), SHL Telemedicine (+ 8,42 Prozent auf 3,09 CHF) und DOTTIKON ES (+ 7,38 Prozent auf 262,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Perrot Duval SA (-42,86 Prozent auf 40,00 CHF), HOCHDORF (-11,36 Prozent auf 0,70 CHF), Curatis (-8,45 Prozent auf 13,55 CHF), Idorsia (-7,48 Prozent auf 1,41 CHF) und u-blox (-6,12 Prozent auf 72,10 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 15 471 519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 241,640 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die CPH Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at