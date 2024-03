Börse Zürich in Rot: SPI zum Start des Montagshandels in der Verlustzone

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,05 Prozent schwächer bei 15 212,71 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,982 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,161 Prozent leichter bei 15 195,17 Punkten, nach 15 219,62 Punkten am Vortag.

Bei 15 212,71 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 195,17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wurde der SPI mit 14 515,69 Punkten gehandelt. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 11.12.2023, den Wert von 14 528,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, einen Stand von 13 989,47 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,41 Prozent. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Punkten.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Orascom Development (+ 6,38 Prozent auf 4,50 CHF), Kinarus (+ 4,17 Prozent auf 0,01 CHF), Mikron (+ 2,30 Prozent auf 17,80 CHF), GAM (+ 2,17 Prozent auf 0,33 CHF) und Lalique (+ 1,85 Prozent auf 33,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen ObsEva (-10,56 Prozent auf 0,02 CHF), Evolva (-4,05 Prozent auf 0,90 CHF), Groupe Minoteries SA (-3,70 Prozent auf 260,00 CHF), u-blox (-3,02 Prozent auf 83,60 CHF) und Kardex (-2,64 Prozent auf 240,00 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 2 008 311 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 256,173 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

2024 verzeichnet die Orascom Development-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. In puncto Dividendenrendite ist die Varia US Properties-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

