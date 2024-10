Börse Zürich in Rot: SPI zum Start mit Abgaben

Der SPI gibt am Freitagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr gibt der SPI im SIX-Handel um 0,06 Prozent auf 16 033,13 Punkte nach. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,174 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,105 Prozent leichter bei 16 025,67 Punkten in den Handel, nach 16 042,50 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 045,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 16 025,67 Einheiten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 1,40 Prozent nach. Der SPI wies vor einem Monat, am 04.09.2024, einen Stand von 16 161,64 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 04.07.2024, den Wert von 16 072,05 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 04.10.2023, bei 14 084,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,04 Prozent aufwärts. Bei 16 557,98 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Relief Therapeutics (+ 18,75 Prozent auf 2,85 CHF), Curatis (+ 10,47 Prozent auf 9,50 CHF), Molecular Partners (+ 3,23 Prozent auf 4,15 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 1,79 Prozent auf 22,75 CHF) und lastminutecom (+ 1,79 Prozent auf 18,22 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Highlight Event and Entertainment (-31,29 Prozent auf 5,60 CHF), ONE swiss bank (-11,25 Prozent auf 3,55 CHF), Kühne + Nagel International (-1,75 Prozent auf 219,30 CHF), Alcon (-0,86 Prozent auf 83,26 CHF) und Barry Callebaut (-0,71 Prozent auf 1 545,00 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 130 682 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 240,412 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 8,69 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

