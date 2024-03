Börse Zürich: Letztendlich Gewinne im SPI

Am Freitag verbuchte der SPI via SIX zum Handelsende ein Plus in Höhe von 0,54 Prozent auf 14 938,20 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,954 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,373 Prozent stärker bei 14 913,12 Punkten, nach 14 857,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 967,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 881,67 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der SPI bereits um 0,275 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 01.02.2024, lag der SPI bei 14 650,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, lag der SPI bei 14 261,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.03.2023, erreichte der SPI einen Stand von 14 265,11 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,53 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 005,61 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Meyer Burger (+ 17,04 Prozent auf 0,08 CHF), StarragTornos (+ 5,22 Prozent auf 48,40 CHF), Gurit (+ 4,95 Prozent auf 67,90 CHF), ObsEva (+ 4,76 Prozent auf 0,01 CHF) und Zug Estates B (+ 4,71 Prozent auf 1 890,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Arundel (-21,05 Prozent auf 0,15 CHF), Villars SA (-14,71 Prozent auf 580,00 CHF), Kühne + Nagel International (-13,54 Prozent auf 257,30 CHF), Idorsia (-10,80 Prozent auf 1,99 CHF) und Spexis (-9,09 Prozent auf 0,15 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43 270 836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 251,498 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Die Orascom Development-Aktie präsentiert mit 4,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 6,99 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der mobilezone-Aktie an.

Redaktion finanzen.at