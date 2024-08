Börse Zürich: Pluszeichen im SMI

Am Montag notiert der SMI um 15:42 Uhr via SIX 0,30 Prozent höher bei 11 901,78 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,399 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,255 Prozent höher bei 11 896,16 Punkten in den Handel, nach 11 865,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Montag bei 11 935,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 867,32 Punkten erreichte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 12.07.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 365,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 11 753,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Stand von 11 081,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,55 Prozent aufwärts. 12 434,03 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 1,54 Prozent auf 74,98 CHF), Zurich Insurance (+ 1,24 Prozent auf 466,50 CHF), Partners Group (+ 1,16 Prozent auf 1 137,00 CHF), Richemont (+ 1,03 Prozent auf 127,95 CHF) und UBS (+ 0,93 Prozent auf 24,97 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Lonza (-1,08 Prozent auf 549,00 CHF), Sonova (-0,99 Prozent auf 279,60 CHF), Givaudan (-0,96 Prozent auf 4 144,00 CHF), Geberit (-0,30 Prozent auf 525,00 CHF) und Nestlé (-0,22 Prozent auf 88,80 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 053 516 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 241,483 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentaldaten

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

