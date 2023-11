Börse Zürich: Pluszeichen im SPI

Aktuell wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,28 Prozent fester bei 14 154,12 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 1,849 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,023 Prozent stärker bei 14 117,74 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 114,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 109,94 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 154,12 Zählern.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Wert von 13 568,75 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 21.08.2023, den Wert von 14 307,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2022, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 160,89 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 0,782 Prozent zu. Bei 15 314,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 13 451,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Spexis (+ 121,26 Prozent auf 0,08 CHF), Villars SA (+ 8,93 Prozent auf 610,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,73 Prozent auf 0,05 CHF), Sonova (+ 6,12 Prozent auf 248,00 CHF) und SKAN (+ 5,11 Prozent auf 78,10 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Evolva (-76,67 Prozent auf 0,91 CHF), Kinarus (-50,00 Prozent auf 0,00 CHF), u-blox (-17,15 Prozent auf 82,10 CHF), Groupe Minoteries SA (-10,34 Prozent auf 260,00 CHF) und DocMorris (-7,21 Prozent auf 50,20 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI sticht die Kinarus-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23 647 546 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI mit 264,638 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Die Achiko-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Im Index weist die OC Oerlikon-Aktie mit 8,33 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

