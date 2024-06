Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Start schwächer

Der SLI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitagmorgen in die Verlustzone.

Am Freitag bewegt sich der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,03 Prozent schwächer bei 1 985,64 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,040 Prozent fester bei 1 987,11 Punkten, nach 1 986,32 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 985,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 1 987,88 Einheiten.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 1,01 Prozent zu. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 07.05.2024, den Stand von 1 882,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.03.2024, lag der SLI bei 1 895,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.06.2023, wurde der SLI mit 1 773,56 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,60 Prozent aufwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 989,19 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Temenos (+ 2,31 Prozent auf 59,75 CHF), ams (+ 0,84 Prozent auf 1,38 CHF), Roche (+ 0,84 Prozent auf 240,10 CHF), Logitech (+ 0,31 Prozent auf 91,02 CHF) und Swiss Re (+ 0,22 Prozent auf 113,35 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-0,87 Prozent auf 50,18 CHF), Swatch (I) (-0,79 Prozent auf 188,70 CHF), VAT (-0,63 Prozent auf 486,70 CHF), Lindt (-0,47 Prozent auf 10 620,00 CHF) und Partners Group (-0,42 Prozent auf 1 179,00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 317 082 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 259,233 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,79 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

