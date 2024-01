Börse Zürich: SLI zeigt sich fester

Am Donnerstag verbucht der SLI um 12:09 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,72 Prozent auf 1 765,44 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,569 Prozent auf 1 762,73 Punkte an der Kurstafel, nach 1 752,76 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 765,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 748,61 Einheiten.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,468 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 18.12.2023, den Wert von 1 782,35 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 18.10.2023, den Stand von 1 661,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.01.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 766,47 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,109 Prozent nach oben. Bei 1 789,06 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 9,68 Prozent auf 115,60 CHF), Temenos (+ 2,06 Prozent auf 79,20 CHF), Straumann (+ 1,99 Prozent auf 130,45 CHF), ams (+ 1,91 Prozent auf 1,97 CHF) und Swatch (I) (+ 1,13 Prozent auf 214,30 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Lindt (-1,61 Prozent auf 10 970,00 CHF), Sandoz (-1,38 Prozent auf 28,69 CHF), Givaudan (-0,69 Prozent auf 3 333,00 CHF), Zurich Insurance (-0,67 Prozent auf 431,40 CHF) und Sika (-0,51 Prozent auf 233,60 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 571 842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 270,436 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Im SLI weist die Julius Bär-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,43 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

