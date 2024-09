Börse Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen

Der SLI bleibt auch am zweiten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Im SLI geht es im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,59 Prozent aufwärts auf 1 965,75 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,424 Prozent fester bei 1 962,57 Punkten, nach 1 954,28 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 962,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 1 965,93 Einheiten.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 975,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 940,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, einen Stand von 1 761,57 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,47 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Julius Bär (+ 2,85 Prozent auf 48,44 CHF), Lindt (+ 2,02 Prozent auf 11 100,00 CHF), Straumann (+ 0,89 Prozent auf 124,15 CHF), Temenos (+ 0,84 Prozent auf 60,10 CHF) und Holcim (+ 0,79 Prozent auf 82,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Swatch (I) (-0,45 Prozent auf 153,15 CHF), ams (+ 0,10 Prozent auf 0,82 CHF), VAT (+ 0,10 Prozent auf 402,90 CHF), Lonza (+ 0,25 Prozent auf 552,20 CHF) und Sandoz (+ 0,26 Prozent auf 34,67 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 153 553 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,759 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Julius Bär-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

