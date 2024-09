Börse Zürich: SMI notiert zum Start im Plus

Machte sich der SMI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwoch an seine positive Performance an.

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 09:11 Uhr 0,10 Prozent auf 12 055,23 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,419 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 12 042,54 Punkte an der Kurstafel, nach 12 042,78 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 055,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 036,73 Einheiten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 0,620 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wies der SMI einen Stand von 12 188,73 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, bei 12 046,61 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 18.09.2023, bei 11 090,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 7,92 Prozent. Bei 12 483,57 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. 11 064,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Roche (+ 0,90 Prozent auf 268,60 CHF), Swiss Re (+ 0,47 Prozent auf 116,40 CHF), Novartis (+ 0,34 Prozent auf 98,36 CHF), Givaudan (+ 0,24 Prozent auf 4 549,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,23 Prozent auf 514,20 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Lonza (-2,08 Prozent auf 528,20 CHF), Sonova (-1,16 Prozent auf 298,40 CHF), Logitech (-0,65 Prozent auf 73,04 CHF), Partners Group (-0,50 Prozent auf 1 192,00 CHF) und Alcon (-0,48 Prozent auf 82,60 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 110 040 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 237,435 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at