Börse Europa in Grün: Zum Start Gewinne im STOXX 50

Am Freitag steigt der STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX um 0,18 Prozent auf 4 347,67 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,091 Prozent höher bei 4 343,74 Punkten in den Handel, nach 4 339,78 Punkten am Vortag.

Bei 4 363,58 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 343,74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 3,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.03.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 698,79 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, den Wert von 4 526,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 376,55 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 0,204 Prozent. Bei 4 826,72 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 3 921,71 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,22 Prozent auf 43,25 CHF), Siemens (+ 1,92 Prozent auf 204,50 EUR), UBS (+ 1,72 Prozent auf 24,89 CHF), Richemont (+ 1,69 Prozent auf 147,70 CHF) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,54 Prozent auf 54,64 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Deutsche Telekom (-4,00 Prozent auf 31,44 EUR), Unilever (-1,75 Prozent auf 47,07 GBP), Diageo (-1,00 Prozent auf 20,75 GBP), Nestlé (-0,93 Prozent auf 86,63 CHF) und Roche (-0,91 Prozent auf 259,90 CHF) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 556 014 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 281,964 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

2025 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

