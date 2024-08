Börse Zürich: SMI zum Start mit grünem Vorzeichen

Der SMI behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,99 Prozent stärker bei 11 624,15 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,378 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,682 Prozent auf 11 588,94 Punkte an der Kurstafel, nach 11 510,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 11 587,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 642,70 Punkten verzeichnete.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,054 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, erreichte der SMI einen Wert von 12 006,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 512,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 107,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 4,06 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 12 434,03 Punkten. 11 064,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Holcim (+ 1,66 Prozent auf 74,74 CHF), UBS (+ 1,51 Prozent auf 24,18 CHF), Sika (+ 1,42 Prozent auf 243,60 CHF), Roche (+ 1,31 Prozent auf 270,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,19 Prozent auf 44,14 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Kühne + Nagel International (-0,48 Prozent auf 247,00 CHF), Swisscom (+ 0,10 Prozent auf 516,00 CHF), Nestlé (+ 0,21 Prozent auf 87,70 CHF), Richemont (+ 0,29 Prozent auf 122,75 CHF) und Givaudan (+ 0,64 Prozent auf 4 096,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 249 947 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239,905 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

