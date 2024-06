Börse Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell

Am Dienstag geht es im SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,13 Prozent auf 16 003,71 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,973 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,048 Prozent auf 15 974,83 Punkte an der Kurstafel, nach 15 982,52 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 16 040,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 935,93 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wurde der SPI auf 15 093,52 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 927,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15 075,43 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 9,84 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 093,81 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Arundel (+ 6,86 Prozent auf 0,22 CHF), Burckhardt Compression (+ 4,63 Prozent auf 633,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,38 Prozent auf 1,67 CHF), Compagnie Financiere Tradition (+ 4,15 Prozent auf 138,00 CHF) und Schweizerische Nationalbank (+ 3,03 Prozent auf 4 080,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen SHL Telemedicine (-11,35 Prozent auf 4,61 CHF), DocMorris (-7,98 Prozent auf 61,70 CHF), Meyer Burger (-7,37 Prozent auf 0,01 CHF), Idorsia (-7,09 Prozent auf 2,46 CHF) und Ascom (-5,16 Prozent auf 7,72 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 156 118 432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 249,787 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,17 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie an.

