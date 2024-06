Börse Zürich: So performt der SMI nachmittags

Der SMI steigt am Montagnachmittag.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,28 Prozent stärker bei 12 035,00 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,287 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,537 Prozent höher bei 12 065,32 Punkten, nach 12 000,86 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 000,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 12 086,27 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 03.05.2024, den Wert von 11 272,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 493,92 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wurde der SMI mit 11 443,35 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 7,74 Prozent. Bei 12 086,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Zähler.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,26 Prozent auf 50,02 CHF), Holcim (+ 1,02 Prozent auf 79,58 CHF), Swisscom (+ 0,86 Prozent auf 502,50 CHF), Geberit (+ 0,73 Prozent auf 554,40 CHF) und Nestlé (+ 0,65 Prozent auf 96,18 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Swiss Re (-0,83 Prozent auf 113,75 CHF), Givaudan (-0,71 Prozent auf 4 207,00 CHF), Logitech (-0,67 Prozent auf 88,80 CHF), Lonza (-0,21 Prozent auf 485,40 CHF) und Sika (-0,15 Prozent auf 272,50 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 655 322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 249,150 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,63 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at