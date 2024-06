Börse Zürich: So steht der SMI am Mittag

Am Dienstag bewegt sich der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,53 Prozent tiefer bei 12 093,01 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,398 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,437 Prozent auf 12 104,21 Punkte an der Kurstafel, nach 12 157,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 124,62 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 072,87 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, einen Wert von 11 931,70 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 637,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wies der SMI 11 221,22 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,26 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 295,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 2,95 Prozent auf 144,65 CHF), Swiss Life (+ 0,03 Prozent auf 656,20 CHF), Sika (-0,08 Prozent auf 257,00 CHF), Holcim (-0,13 Prozent auf 78,68 CHF) und Swisscom (-0,20 Prozent auf 505,50 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen UBS (-2,37 Prozent auf 26,73 CHF), Alcon (-2,10 Prozent auf 79,10 CHF), Partners Group (-1,62 Prozent auf 1 152,00 CHF), Logitech (-1,17 Prozent auf 86,36 CHF) und Roche (-1,02 Prozent auf 252,80 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 286 572 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 251,449 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,80 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at