Börse Zürich: SPI am Montagmittag in der Verlustzone

Der SPI verliert am Montag an Boden.

Um 12:09 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,71 Prozent auf 13 472,21 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,830 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,108 Prozent auf 13 583,47 Punkte an der Kurstafel, nach 13 568,75 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 13 451,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 586,91 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, stand der SPI bei 14 462,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 764,82 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, mit 13 322,34 Punkten bewertet.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2023 bereits um 4,07 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 451,76 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit CI Com SA (+ 21,55 Prozent auf 2,20 CHF), Arundel (+ 5,26 Prozent auf 0,18 CHF), Starrag Group (+ 3,36 Prozent auf 49,20 CHF), IVF HARTMANN (+ 2,86 Prozent auf 108,00 CHF) und AEVIS VICTORIA SA (+ 2,78 Prozent auf 18,50 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Achiko (-25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-7,80 Prozent auf 0,09 CHF), Meyer Burger (-6,45 Prozent auf 0,21 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,47 Prozent auf 0,42 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-5,31 Prozent auf 11,42 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 052 297 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 269,567 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentaldaten

Die Achiko-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at