Börse Zürich: SPI am Nachmittag stärker

Der SPI gewinnt heute an Fahrt.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,23 Prozent höher bei 16 026,56 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,194 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,437 Prozent auf 15 920,02 Punkte an der Kurstafel, nach 15 989,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 055,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 864,30 Punkten verzeichnete.

SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der SPI bereits um 2,74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.08.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 346,10 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 06.06.2024, mit 16 250,61 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 06.09.2023, wies der SPI einen Wert von 14 425,06 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 10,00 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 557,98 Punkte. Bei 14 455,60 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell HOCHDORF (+ 33,88 Prozent auf 1,62 CHF), Temenos (+ 4,91 Prozent auf 58,80 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4,00 Prozent auf 7,80 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,70 Prozent auf 8,12 CHF) und Meyer Burger Technology (+ 3,22 Prozent auf 1,86 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Xlife Sciences (-5,30 Prozent auf 26,80 CHF), Evolva (-4,67 Prozent auf 0,86 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-4,24 Prozent auf 56,50 CHF), Kudelski (-4,05 Prozent auf 1,42 CHF) und Baloise (-3,50 Prozent auf 159,90 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 061 074 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 257,199 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Die Talenthouse-Aktie hat mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index zeigt die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

