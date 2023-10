Börse Zürich: SPI beendet die Mittwochssitzung im Plus

Der SPI schloss nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 13 624,30 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,830 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,226 Prozent schwächer bei 13 572,61 Punkten, nach 13 603,38 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 13 632,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 13 487,47 Einheiten.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,301 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.09.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 449,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.07.2023, lag der SPI noch bei 14 814,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.10.2022, wurde der SPI mit 13 763,98 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 2,99 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Talenthouse (+ 24,00 Prozent auf 0,01 CHF), HOCHDORF (+ 9,71 Prozent auf 19,20 CHF), Feintool International (+ 8,95 Prozent auf 20,70 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 8,14 Prozent auf 66,40 CHF) und Romande Energie (+ 6,11 Prozent auf 55,60 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen ObsEva (-13,63 Prozent auf 0,05 CHF), Sulzer (-6,16 Prozent auf 76,90 CHF), SHL Telemedicine (-5,82 Prozent auf 8,90 CHF), Tornos SA (-5,02 Prozent auf 5,68 CHF) und Lonza (-4,81 Prozent auf 315,00 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 12 621 950 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 267,065 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Die Achiko-Aktie weist mit 0,00 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at