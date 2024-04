Börse Zürich: SPI bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus

So bewegt sich der SPI heute.

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,12 Prozent auf 15 154,14 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,891 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,186 Prozent höher bei 15 164,20 Punkten in den Handel, nach 15 136,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 164,20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 154,14 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 442,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 879,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, erreichte der SPI einen Stand von 15 072,98 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 4,01 Prozent. Bei 15 480,85 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit CI Com SA (+ 14,29 Prozent auf 1,20 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 8,63 Prozent auf 0,09 CHF), ams (+ 3,14 Prozent auf 1,07 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 1,79 Prozent auf 9,67 CHF) und Liechtensteinische Landesbank (+ 1,58 Prozent auf 70,90 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-54,98 Prozent auf 0,05 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-14,19 Prozent auf 0,53 CHF), Kudelski (-9,29 Prozent auf 1,27 CHF), Molecular Partners (-7,59 Prozent auf 3,11 CHF) und Vetropack A (-3,15 Prozent auf 30,75 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 8 232 959 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 248,043 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,80 Prozent bei der Adecco SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.at