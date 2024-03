Börse Zürich: SPI fällt zum Handelsstart zurück

Der SPI gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,17 Prozent schwächer bei 14 913,14 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,956 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,107 Prozent auf 14 922,25 Punkte an der Kurstafel, nach 14 938,20 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 922,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 913,14 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wurde der SPI auf 14 676,63 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, betrug der SPI-Kurs 14 310,28 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, einen Wert von 14 436,45 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,36 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 005,61 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit ObsEva (+ 63,64 Prozent auf 0,02 CHF), Spexis (+ 18,00 Prozent auf 0,18 CHF), Kinarus (+ 12,00 Prozent auf 0,01 CHF), ARYZTA (+ 4,01 Prozent auf 1,63 CHF) und Implenia (+ 3,10 Prozent auf 31,60 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Idorsia (-4,72 Prozent auf 1,90 CHF), Relief Therapeutics (-3,87 Prozent auf 1,44 CHF), Molecular Partners (-3,14 Prozent auf 3,70 CHF), Addex Therapeutics (-2,77 Prozent auf 0,06 CHF) und ASMALLWORLD (-2,56 Prozent auf 1,52 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI sticht die ARYZTA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 818 267 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 253,313 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,65 zu Buche schlagen. Die mobilezone-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at