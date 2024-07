Börse Zürich: SPI liegt zum Handelsstart im Minus

Der SPI verliert am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Freitag verbucht der SPI um 09:12 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,27 Prozent auf 16 039,75 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,154 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,279 Prozent tiefer bei 16 038,95 Punkten in den Freitagshandel, nach 16 083,77 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 16 038,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 053,36 Zähler.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,02 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 26.06.2024, wies der SPI einen Wert von 15 947,72 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 26.04.2024, einen Wert von 15 136,02 Punkten auf. Der SPI stand vor einem Jahr, am 26.07.2023, bei 14 756,76 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 10,09 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit ams (+ 13,56 Prozent auf 1,24 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 7,77 Prozent auf 0,44 CHF), Molecular Partners (+ 3,82 Prozent auf 5,71 CHF), HOCHDORF (+ 2,67 Prozent auf 6,16 CHF) und Curatis (+ 2,17 Prozent auf 6,60 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Forbo International (-4,76 Prozent auf 1 000,00 CHF), Holcim (-3,10 Prozent auf 80,76 CHF), Valiant (-2,85 Prozent auf 102,40 CHF), Idorsia (-2,84 Prozent auf 2,67 CHF) und Evolva (-2,29 Prozent auf 0,94 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 938 791 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 251,362 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die CPH Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at