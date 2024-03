Börse Zürich: SPI liegt zum Start im Minus

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent tiefer bei 15 301,02 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,948 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,061 Prozent schwächer bei 15 297,67 Punkten in den Handel, nach 15 307,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 15 301,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 290,39 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, bei 14 986,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, betrug der SPI-Kurs 14 581,43 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, lag der SPI-Kurs bei 13 938,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,02 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 15 462,87 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Molecular Partners (+ 5,71 Prozent auf 3,70 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,05 Prozent auf 1,54 CHF), Kudelski (+ 3,91 Prozent auf 1,46 CHF), Evolva (+ 3,63 Prozent auf 0,97 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2,33 Prozent auf 5,26 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil ObsEva (-14,93 Prozent auf 0,01 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-11,17 Prozent auf 0,07 CHF), Kinarus (-9,52 Prozent auf 0,00 CHF), Addex Therapeutics (-5,15 Prozent auf 0,08 CHF) und GAM (-3,28 Prozent auf 0,28 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 048 391 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 254,279 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Die Orascom Development-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Varia US Properties-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at