Pluszeichen in Zürich: SPI mittags in der Gewinnzone

Der SPI gönnt sich derzeit eine Verschnaufpause.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,01 Prozent höher bei 17 293,09 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,214 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,017 Prozent schwächer bei 17 289,20 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17 292,08 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17 298,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 17 245,55 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Stand von 17 113,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, wies der SPI einen Wert von 16 603,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, bewegte sich der SPI bei 16 042,52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 11,44 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 17 386,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Cicor Technologies (+ 9,89 Prozent auf 200,00 CHF), GAM (+ 9,33 Prozent auf 0,16 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,48 Prozent auf 0,19 CHF), Adval Tech (+ 5,88 Prozent auf 43,20 CHF) und Addex Therapeutics (+ 4,73 Prozent auf 0,07 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Medartis (-3,62 Prozent auf 85,10 CHF), BioVersys (-2,80 Prozent auf 27,80 CHF), Xlife Sciences (-2,72 Prozent auf 19,65 CHF), PolyPeptide (-1,92 Prozent auf 25,50 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-1,79 Prozent auf 1,42 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 518 919 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 257,373 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die Relief Therapeutics-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,83 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at