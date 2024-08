Börse Zürich: SPI präsentiert sich nachmittags fester

Im SPI geht es im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,14 Prozent aufwärts auf 15 820,23 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,127 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,327 Prozent höher bei 15 849,83 Punkten, nach 15 798,17 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 857,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 703,37 Einheiten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 16 416,30 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.05.2024, bei 15 710,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 623,89 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Basilea Pharmaceutica (+ 7,40 Prozent auf 40,65 CHF), Perrot Duval SA (+ 6,82 Prozent auf 70,50 CHF), PolyPeptide (+ 6,41 Prozent auf 33,20 CHF), Swissquote (+ 3,12 Prozent auf 290,80 CHF) und ARYZTA (+ 2,98 Prozent auf 1,66 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Tecan (N) (-17,40 Prozent auf 269,60 CHF), GAM (-7,97 Prozent auf 0,20 CHF), Evolva (-5,87 Prozent auf 0,87 CHF), Medmix (-5,50 Prozent auf 10,30 CHF) und Gurit (-4,73 Prozent auf 40,25 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 054 062 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 250,955 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die CPH Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

