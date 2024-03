Börse Zürich: SPI stabil

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,00 Prozent höher bei 15 307,63 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,948 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,061 Prozent schwächer bei 15 297,67 Punkten in den Montagshandel, nach 15 307,08 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 15 312,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 249,00 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, bei 14 986,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 581,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, betrug der SPI-Kurs 13 938,74 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,06 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 15 462,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Evolva (+ 13,25 Prozent auf 1,06 CHF), Meyer Burger (+ 8,96 Prozent auf 0,02 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 7,00 Prozent auf 5,50 CHF), CI Com SA (+ 6,71 Prozent auf 1,59 CHF) und lastminutecom (+ 5,54 Prozent auf 21,90 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-15,48 Prozent auf 0,07 CHF), ObsEva (-10,45 Prozent auf 0,01 CHF), Kinarus (-9,52 Prozent auf 0,00 CHF), Basler Kantonalbank Partizipsch (-7,46 Prozent auf 62,00 CHF) und BB Biotech (-4,35 Prozent auf 45,05 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 69 171 941 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 254,279 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die Orascom Development-Aktie weist mit 4,97 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Index weist die Varia US Properties-Aktie mit 7,08 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at