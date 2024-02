Börse Zürich: SPI verbucht Verluste

Am Dienstag fällt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,51 Prozent auf 14 652,91 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,976 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,306 Prozent auf 14 772,81 Punkte an der Kurstafel, nach 14 727,73 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 14 772,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 643,11 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wurde der SPI mit 14 584,24 Punkten berechnet. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 06.11.2023, den Stand von 13 881,73 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 06.02.2023, bei 14 555,93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 0,570 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 931,98 Punkten. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Kinarus (+ 58,82 Prozent auf 0,01 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 12,79 Prozent auf 8,82 CHF), Avolta (ex Dufry) (+ 2,92) Prozent auf 34,92 CHF), ObsEva (+ 2,85 Prozent auf 0,06 CHF) und Sensirion (+ 2,66 Prozent auf 69,50 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Spexis (-11,38 Prozent auf 0,26 CHF), ONE swiss bank (-9,14 Prozent auf 3,18 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (-8,82 Prozent auf 66,15 CHF), Adval Tech (-5,66 Prozent auf 100,00 CHF) und ams (-4,79 Prozent auf 1,94 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Kinarus-Aktie. 72 129 127 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 272,756 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die mobilezone-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

