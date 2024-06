Börse Zürich: SPI zeigt sich am Mittag fester

Der SPI macht am Donnerstag Gewinne.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,36 Prozent stärker bei 16 075,61 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,128 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,111 Prozent schwächer bei 16 000,56 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16 018,34 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 15 990,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 105,25 Punkten lag.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,506 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wies der SPI einen Wert von 16 038,17 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 20.03.2024, einen Stand von 15 249,00 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 20.06.2023, einen Stand von 14 765,21 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,33 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 16 309,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Meyer Burger (+ 9,86 Prozent auf 0,01 CHF), Molecular Partners (+ 5,24 Prozent auf 8,83 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,84 Prozent auf 0,07 CHF), TX Group (+ 4,38 Prozent auf 167,00 CHF) und PolyPeptide (+ 3,71 Prozent auf 32,15 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen ASMALLWORLD (-6,92 Prozent auf 1,48 CHF), SHL Telemedicine (-5,51 Prozent auf 4,63 CHF), Relief Therapeutics (-4,27 Prozent auf 1,12 CHF), Kudelski (-3,15 Prozent auf 1,39 CHF) und Groupe Minoteries SA (-2,40 Prozent auf 244,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 51 826 787 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 257,193 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

