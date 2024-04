Börse Zürich: SPI zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der SPI bewegt sich am Donnerstag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag notiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,61 Prozent tiefer bei 15 064,18 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,913 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15 113,14 Zählern und damit 0,289 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (15 156,95 Punkte).

Der Tiefststand des SPI lag am Donnerstag bei 15 064,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 113,14 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,170 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 25.03.2024, bei 15 316,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.01.2024, wurde der SPI mit 14 604,20 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, notierte der SPI bei 15 152,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,39 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 480,85 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit StarragTornos (+ 1,98 Prozent auf 51,50 CHF), Meyer Burger (+ 1,94 Prozent auf 0,01 CHF), Dätwyler (+ 1,82 Prozent auf 178,60 CHF), Novartis (+ 1,62 Prozent auf 90,56 CHF) und Inficon (+ 1,33 Prozent auf 1 218,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Addex Therapeutics (-8,54 Prozent auf 0,11 CHF), HOCHDORF (-6,45 Prozent auf 1,45 CHF), ObsEva (-4,55 Prozent auf 0,00 CHF), ams (-4,21 Prozent auf 0,98 CHF) und Nestlé (-4,11 Prozent auf 90,12 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 7 607 188 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI mit 252,038 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,96 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

