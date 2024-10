Börse Zürich: SPI zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer

Der SPI bewegt sich am Freitag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der SPI verliert im SIX-Handel um 09:12 Uhr 0,13 Prozent auf 16 172,32 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,192 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,177 Prozent schwächer bei 16 163,97 Punkten in den Freitagshandel, nach 16 192,61 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 16 163,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 175,85 Punkten lag.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1,20 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 25.09.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 172,87 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 25.07.2024, einen Stand von 16 083,77 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 25.10.2023, einen Stand von 13 624,30 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,00 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Edisun Power Europe (+ 2,38 Prozent auf 43,00 CHF), Meyer Burger Technology (+ 1,94 Prozent auf 1,58 CHF), METALL ZUG (+ 1,67 Prozent auf 1 220,00 CHF), Molecular Partners (+ 1,45 Prozent auf 5,60 CHF) und Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 1,00 Prozent auf 12,12 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen SGS SA (-4,32 Prozent auf 91,36 CHF), HOCHDORF (-3,64 Prozent auf 0,53 CHF), Idorsia (-2,39 Prozent auf 1,10 CHF), Peach Property Group (-1,85 Prozent auf 9,03 CHF) und u-blox (-1,55 Prozent auf 63,50 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI sticht die ARYZTA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 139 381 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 258,961 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,41 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at