Börsianer warten auf Impulse: FTSE 100 beginnt den Handel wenig bewegt

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,00 Prozent stärker bei 7 446,34 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,347 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 446,29 Punkte an der Kurstafel, nach 7 446,29 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7 426,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 449,87 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 2,34 Prozent. Vor einem Monat, am 18.12.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 614,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 588,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.01.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 830,70 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 3,56 Prozent. Bei 7 764,37 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Entain (+ 2,68 Prozent auf 9,19 GBP), Anglo American (+ 2,03 Prozent auf 17,86 GBP), Rio Tinto (+ 1,39 Prozent auf 54,57 GBP), Howden Joinery Group (+ 1,31 Prozent auf 7,74 GBP) und Antofagasta (+ 1,13 Prozent auf 16,12 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen B&M European Value Retail SA Reg (-3,65 Prozent auf 5,23 GBP), BAE Systems (-1,68 Prozent auf 11,72 GBP), Compass Group (-1,51 Prozent auf 21,59 GBP), Centrica (-1,50 Prozent auf 1,41 GBP) und Pearson (-1,42 Prozent auf 9,46 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 3 023 118 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 192,455 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,12 erwartet. Die Vodafone Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at