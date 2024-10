Börsianer warten auf Impulse: LUS-DAX zum Start kaum bewegt

Am Dienstagmorgen geht es für den LUS-DAX erneut nach oben.

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,00 Prozent fester bei 19 370,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 19 419,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 19 340,50 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bei 18 965,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 01.07.2024, bei 18 322,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, notierte der LUS-DAX bei 15 372,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 15,69 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 19 496,50 Punkte. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Covestro (+ 3,47 Prozent auf 57,88 EUR), Sartorius vz (+ 2,30 Prozent auf 258,00 EUR), Bayer (+ 1,70 Prozent auf 30,84 EUR), QIAGEN (+ 1,63 Prozent auf 41,13 EUR) und SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 207,40 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,62 Prozent auf 486,30 EUR), Henkel vz (-0,95 Prozent auf 83,60 EUR), BMW (-0,93 Prozent auf 78,44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,88 Prozent auf 57,53 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,82 Prozent auf 94,38 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Covestro-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 769 144 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 239,949 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,11 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at