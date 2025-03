HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, während das Kursziel auf 275 Euro belassen wurde. Nach der jüngsten Korrektur, die eine Einstiegsgelegenheit biete, habe die Aktie des Softwarekonzerns wieder Luft nach oben zum Kursziel, schrieb Analyst Andreas Wolf in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. US-Konkurrent Oracle habe mit den Quartalszahlen zwar jüngst ein wenig enttäuscht, aber einen optimistischen Ausblick gegeben. Trotz der jüngst aufgekommenen Vorsicht beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) transformiere diese Technologie weiterhin die IT-Landschaft./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.