NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Underperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Experte Charles Brennan untersuchte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Einfluss der Kapitalisierung von Verkaufsprovisionen. Die Analyse stütze seine Ansicht, dass es für den Software-Konzern sehr schwierig sei, eine positive Überraschung beim freien Barmittelzufluss (FCF) zu erreichen. Insbesondere ist der Fachmann der Auffassung, dass ein konservativer Ansatz dazu führen könnte, dass sich die FCF-Ziele nach unten und nicht nach oben bewegen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 08:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2023 / 08:42 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.