Bold Eagle Acquisition A legte Quartalsergebnis vor

Bold Eagle Acquisition A präsentierte am 23.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,310 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at