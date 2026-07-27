Bomesc Offshore Engineering: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bomesc Offshore Engineering hat am 25.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Bomesc Offshore Engineering hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 506,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 500,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at