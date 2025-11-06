Boozt Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Boozt Un veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 175,8 Millionen USD gegenüber 158,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at