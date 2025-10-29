Boryung Pharmaceutical präsentierte Quartalsergebnisse

Boryung Pharmaceutical hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 271,03 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 280,01 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at