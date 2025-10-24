Boston Beer Company Aktie
WKN: 898161 / ISIN: US1005571070
|
24.10.2025 05:02:49
Boston Beer Company Inc Profit Rises In Q3
(RTTNews) - Boston Beer Company Inc (SAM) announced earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $46.16 million, or $4.25 per share. This compares with $33.51 million, or $2.86 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 11.0% to $571.48 million from $642.13 million last year.
Boston Beer Company Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $46.16 Mln. vs. $33.51 Mln. last year. -EPS: $4.25 vs. $2.86 last year. -Revenue: $571.48 Mln vs. $642.13 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $7.80 to $9.80
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boston Beer Companymehr Nachrichten
|
23.07.25
|Ausblick: Boston Beer Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)