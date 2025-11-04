Bowater Aktie
Bowhead Specialty Holdings Inc. Q3 Income Rises
(RTTNews) - Bowhead Specialty Holdings Inc. (BOW) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $15.17 million, or $0.45 per share. This compares with $12.09 million, or $0.36 per share, last year.
Excluding items, Bowhead Specialty Holdings Inc. reported adjusted earnings of $15.83 million or $0.47 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 23.3% to $143.93 million from $116.76 million last year.
Bowhead Specialty Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $15.17 Mln. vs. $12.09 Mln. last year. -EPS: $0.45 vs. $0.36 last year. -Revenue: $143.93 Mln vs. $116.76 Mln last year.
